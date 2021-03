광주 서구 공직자들, 생명나눔 실천에 힘 모았다

‘헌혈행사’ 역대 최고 참여율 눈길

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 코로나19 여파에도 불구하고 광주광역시 서구 공직자들의 헌혈 참여율이 역대 최고인 것으로 집계되면서 눈길을 끌고 있다.

23일 서구에 따르면 지난 19일 혈액 수급 위기 극복을 위해 구청 주차장에서 열린 ‘생명나눔 사랑의 헌혈’ 행사에 100여 명의 직원 등이 참여한 것으로 집계됐다.

이는 지난 2005년 헌혈에 참여한 공직자 수를 집계하기 시작한 이래 최대 인원이다.

최근 3년간 상·하반기를 모두 더해 100명이 채 되지 않았지만 올해 상반기에만 그간의 기록을 훌쩍 뛰어넘은 것이다.

서구는 올해 코로나19 영향으로 전국의 혈액 보유량이 현저히 떨어진 데다 헌혈자가 감소하고 있는 상황에서 혈액수급난 해결에 도움을 주고자 대한적십자사 광주·전남혈액원과 공동으로 행사를 진행했다.

이날 행사에는 2대의 헌혈 버스를 배치했으며, 서구 공직자 뿐 아니라 주민, 사회복무요원 등이 오전 9시부터 버스에 올라 헌혈에 참여했다.

당초 오후 3시까지 헌혈행사를 진행할 예정이었으나 헌혈희망자의 발길이 이어지면서 오후 4시 40분에서야 마감하게 됐다.

서구 보건행정과 관계자는 “혈액에 담긴 따뜻한 마음의 온기가 코로나19로 어려움을 겪는 모든 분들에게 전해져 위기를 이겨내는 힘이 되기를 바란다”면서 “이번 행사를 계기로 전 직원이 헌혈에 대한 중요성을 인식하는 계기가 됐으며 생명나눔 실천에 적극 참여한 직원과 시민들에게 감사드린다”고 말했다.

한편 서구는 해마다 2번의 헌혈 행사를 시행해 오고 있으며, 앞으로 횟수를 늘려 따뜻한 생명 나눔문화를 확산할 계획이라고 밝혔다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr