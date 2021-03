'KBSTAR ETF' 점유율 8% 돌파.. 순자산 1.2조원↑

[아시아경제 황준호 기자] KB자산운용이 ETF 시장의 다크호스로 떠올랐다.

KB자산운용은 KBSTARETF의 순자산이 4조 6000억원을 돌파했다고 23일 밝혔다. 시장점유율 역시 지난해 대비 1.7%p 상승한 8.2%를 기록했다. ETF 시장은 미래에셋자산운용과 삼성자산운용이 시장을 과점하고 있다.

KB자산운용은 ETF 영토 확대를 위해 연초 ETF&AI본부를 만들고 본격적인 시장점유율 확대에 나서고 있다. 대표지수 추종 ETF의 총보수를 업계 최저로 인하했으며 테마형 ETF도 속속 출시했다. 대표지수 추종ETF의 총보수를 업계 최저로 낮춘 이후 KBSTAR 200 KBSTAR 200 148020 | 코스피 증권정보 현재가 42,010 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 41,955 2021.03.23 08:35 장시작전(20분지연) 관련기사 KB ETF, 수수료 업계 최저.. 10일간 856억원지수 기지개 켜자 수익률 반응하는 인덱스 펀드떠오르는 ETF 투자, 이것만은 알아두자 close ETF에 1153억원, KBSTAR 200 KBSTAR 200 148020 | 코스피 증권정보 현재가 42,010 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 41,955 2021.03.23 08:35 장시작전(20분지연) 관련기사 KB ETF, 수수료 업계 최저.. 10일간 856억원지수 기지개 켜자 수익률 반응하는 인덱스 펀드떠오르는 ETF 투자, 이것만은 알아두자 close TRETF 862억원, KBSTAR미국나스닥100ETF 119억원 등 세 개 상품에만 2134억원이 유입됐다.

이어 KBSTAR ESG사회책임투자ETF와 KBSTAR Fn수소경제테마ETF 등 테마형 ETF들이 뛰어난 성과를 기록하며 규모를 키웠다. 두 상품의 최근 3개월 수익률은 각각 16.55% 12.10%로 시장수익률(10.00%)을 크게 앞서며, 순자산이 각각 1000억원 이상 증가했다. 이 밖에도 금리상승과 맞물려 KBSTAR 국고채3년 선물인버스ETF에도 3490억원이 유입됐다.

금정섭 KB자산운용 ETF전략실 실장은 "채권형 ETF와 액티브ETF 등도 추가로 출시해 상반기 내 시장점유율을 두 자릿수로 끌어올릴 것"이라며 "KBSTAR Fn5G테크ETF와 KBSTAR 글로벌데이터센터리츠 나스닥부동산액티브ETF 등 KB자산운용만의 특색있는 테마형 ETF도 점유율 상승에 한몫을 하게 될 것"이라고 말했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr