함양군, 농·임산물 간이경매장 첫 개장 … 농산물 판로 해결

채소류?산나물 등 과일류를 제외한 전 품목 경매 가능



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양의 우수한 농산물의 판로를 책임질 함양 농·임산물 간이경매장이 문을 열었다.

군은 22일 오후 1시 20분 함양군산림조합 임산물 유통센터에서 서춘수 함양군수를 비롯한 기관단체장, 농·임업인 등 100여 명이 참여한 가운데 방역지침을 준수해 농·임산물 간이 경매장 개장식을 했다고 22일 밝혔다.

그동안 군에서는 영세한 품목이나 소규모로 재배하는 농산물들을 판로가 없거나 적정한 가격을 받지 못해 어려움이 있었으나 이번 농·임산물 간이경매장의 개장으로 인해 농·임업인들의 농산물 판로의 문제가 해결됐다.

과일을 제외한 채소, 산나물 등 지리산 함양에서 생산되는 전 품목이 경매 대상인 농·임산물 간이경매장은 3월부터 11월까지 주 3회(일, 화, 목) 오전 9시 30분에 경매가 시작되며 출하량, 참여 농가의 여건에 따라 탄력적으로 운영할 예정이다.

경매 참여 방법은 산림조합에서 배부하는 경매 포장재에 농·임산물을 담아서 산림조합 임산물 유통센터로 직접 가지고 가거나, 소규모 생산자나 교통수단 부재자는 경매 하루 전 정해진 시간에 각 농협지점 경제사업소에 집화해 놓으면 산림조합에서 수거 차량을 이용해 수거를 해 갈 계획이다.

군에서는 농?임업인들의 숙원사업인 간이경매장 개장을 위해서 2019년부터 군에서 사업비를 지원하고 홍보를 해 왔으며 산림조합에서는 운영을 위해 중도매인 확보, 경매시스템 도입 등 노력을 기울여 왔다.

서 군수는 축사를 통해 “이번 농·임산물 간이경매장 개장으로 함양의 우수한 농·임산물을 생산하고도 판로가 없어 판매하지 못하는 문제가 해결될 수 있을 것”이라며 “향후 산양삼을 비롯한 모든 농·임산물이 경매에 참여해 우리 농·임업인들의 소득에 도움이 될 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr