정의당, 이낙연 “박영선, 엄마·딸의 마음으로” 발언에 “성차별 지적도 지친다” 비판

[아시아경제 전진영 기자] 정의당은 22일 이낙연 더불어민주당 공동 상임선대위원장이 박영선 서울시장 후보를 “엄마의 마음, 딸의 심정의 자세를 갖춘 후보”라고 언급한 것에 대해 성차별적 발언이라고 비판했다.

조혜민 정의당 대변인은 이날 브리핑을 통해 “자당 여성후보를 두고 서울시장으로 적합한 이유에 대해 설명할 말이 고작 성역할 프레임을 씌우는 것 밖에 없었느냐”며 이같이 비판했다.

조 대변인은 “이 위원장은 바로 어제 맘카페 회원 간담회를 하고 왔다”며 “일상을 살아가고 있는 여성들을 만나면 뭐하나. 돌봄을 여성의 몫으로 생각하는 인식이 개탄스러울 따름”이라고 꼬집었다.

그러면서 “이 위원장은 지난해 7월, 출생과 육아에 대한 차별적인 발언을 일삼고 사과했다. 갈수록 가관”이라며 “성차별적인 발언을 지적하는 것도 이젠 지친다. 편견 속에 기대어 말을 쉽게 내뱉는 경솔한 행동은 이제 그만하길 바란다”고 덧붙였다.

이 위원장은 앞서 이날 오전 열린 중앙선거대책위원회의에서 박 후보를 “엄마의 마음으로 아이 보살피고 기를 그런 마음가짐, 딸의 심정으로 어르신을 돕는 그런 자세를 갖춘 후보”라고 칭했다.

