대구시, 행안부 '사회적경제 협업' 공모사업에 수성구·달성군 선정돼

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 행정안전부에서 진행한 '사회적경제 협업체계 구축사업' 공모에서 수성구와 달성군 2곳이 최종 선정됐다고 22일 밝혔다.

이번에 선정된 2곳의 자치단체는 사회적경제 활성화를 위한 기반 확충사업비로 국비와 시비를 합쳐 각 1억원을 지원받는다. 이 사업은 행안부가 전국 기초자치단체를 대상으로 사회적경제 활성화와 관련해 민·관 간 협업을 위한 신규 프로젝트다.

대구시는 지난 2월, 공정한 심사를 위해 관련 전문가를 포함한 자체 심사위원회를 열어 행정안전부에 추천할 자치단체를 선정했다.

사업에 선정된 수성구는 사회적경제 기업들과 지역 소상공인이 함께 어려움을 덜고 지역 상권 활성화를 위해 '수성상회 비대면 상생 페스타'를 추진한다. 달성군은 혁신 아이디어를 가진 창업가를 발굴하는 '달성군 사회적경제 꽃피다'를 추진한다.

김태운 대구시 일자리투자국장은 "이 사업을 통해 코로나19로 위축된 사회적경제의 활성화를 위해 민·관이 협력하는 좋은 본보기가 되길 바란다"며 "내년 공모에 더 많은 관내 자치단체가 선정될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr