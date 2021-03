조기 축구 중 심정지 “119 영상통화가 또 살렸다!”

3월 14일 오전 7시, 조기 축구경기에서 운동 중 심정지 발생 신고

119 영상통화로 신고자에게 심폐소생술 지도, 구급대원 도착 전 소생

영상통화용 응급처치영상 추가제작, 쉽게 따라 하는 심폐소생술 기법 보급

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남소방본부는 119 영상통화를 통해 일반인이 심폐소생술로 소중한 생명을 살린 사례가 있다고 22일 밝혔다.

지난 14일 오전 7시 18분, 119종합상황실에는 축구를 하던 60대 남성이 쓰러졌다는 다급한 전화가 걸려 왔다. 신고를 접수한 구급상황관리센터 강수용 상황관리요원은 환자의 의식이 없고 호흡이 가쁘다는 말에 심정지 가능성이 있다고 판단해 119구급차를 출동시키고 즉시 신고자에게 영상통화를 걸었다.

영상통화로 확인한 결과 환자는 심정지 초기 상태였다. 강 요원은 신고자에게 심폐소생술을 실시할 것을 요청했고 신고자는 상황관리요원의 신호와 구령에 맞춰 환자에게 가슴압박을 지속해서 실시했다.

약 4분의 지속적인 심폐소생술 끝에 쓰러진 남성은 의식과 호흡을 회복했고, 신속하게 도착한 구급대가 병원으로 환자를 이송하여 무사히 쾌유할 수 있었다.

도 소방본부는 19년 4월부터 심정지 등 즉시 응급대응이 필요한 8대 질환을 대상으로 영상통화 응급처치 지도를 실시하고 있으며 올해의 경우 총 5명이 영상지도를 통해 소생했다.

또한 그간 영상지도 사례를 분석해 통화와 동시에 첫 심장 압박을 빠르게 실시할 수 있도록 10초 이내 심장 압박 영상과 신고자가 따라 하기 쉬운 1인칭 시점의 심장 압박 영상 등을 자체 제작해 다양한 응급상황에 적극적으로 대처하고 있다.

김조일 경남소방본부장은 “신속한 119의 출동과 신고자의 효과적인 초기대응이 이뤄지면 소중한 생명을 살릴 수 있다”며 “영상통화 응급처치 지도를 지속 개발하고 지도의 질을 향상해 신고자가 초기대응을 하는 데 어려움이 없도록 노력을 더 하겠다”라고 밝혔다.

