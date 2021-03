[클릭 e종목]"제이콘텐트리, 국내 콘텐츠 절대강자 …목표가 20%↑"

신한금융투자 보고서

[아시아경제 이민지 기자]신한금융투자는 22일 제이콘텐트리 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 직전보다 20% 올린 5만3000원을 제시했다.

1분기 연결 매출액은 855억원으로 전년동기대비 17% 줄어들 것으로 예상된다. 영업손실은 79억원으로 적자폭이 줄어들 것으로 예측된다. 방송 영업이익은 38억원으로 흑자전환이 기대된다. 홍세종 신한금융투자 연구원은 “주력 드라마 ‘시지프스를 포함해 주요 작품들의 상대적 흥행 부진을 고려한 것”이라며 “해외 유통 매출액은 견조한 증가세를 보일 것”이라고 전했다.

극장은 국내 전체 관람객이 68% 감소할 것으로 예상되지만 비용 효율화 노력으로 예상보다 좋은 실적을 내놓을 것으로 보인다. 평균 티켓 가격도 상승세를 보여 적자 규모가 축소된 112억원의 영업손실을 기록할 것으로 전망된다.

제이콘텐트리의 기업가치는 추가적으로 높아질 것으로 예상된다. 홍세종 연구원은 "스튜디오드래곤과 더불어 명실상부한 국내 콘텐츠 절대 강자"라며 "연간 제작 편수와 활용 가능한 방송 채널, 해외 플랫폼으로의 판권 매출 규모, 자금력 등에서 압도적"이라고 설명했다.

글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 산업 경쟁 심화로 영상 수요는 더 늘어날 것으로 전망된다. 제이콘텐트리는 오리지널 제작, 라이센스 아웃 등 글로벌 플랫폼과 광범위한 협의를 지속하고 있는데, JTBC향 드라마를 연간 수 편씩 독점 공급하는 계약도 충분히 가능할 것으로 기대된다.

홍 연구원은 “이럴 경우 이익 증가 효과가 극대화 될 수 있을 것”이라며 “아시아 콘텐츠가 간절한 글로벌 플랫폼의 경우 스튜디오드래곤과 같이 대량으로 영상을 공급할 수 있는 파트너가 OTT업체에겐 필수적일 것”이라고 말했다.

이어 홍세종 연구원은 “연간 300억원의 영업이익이 기대되는 방송 부문과 최악을 통과한 극장 업황, 중국 시장에서의 모멘텀 등을 고려했을 때 주가 상승이 기대된다”고 덧붙였다.

