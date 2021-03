서욱 국방장관·강은호 방사청장, UAE·인도 순방길

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]서욱 국방부 장관이 오는 28일까지 아랍에미리트(UAE)와 인도를 잇달아 공식 방문한다.

22일 국방부는 이번 순방은 지난해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 순연된 고위급 국방외교 활동을 재개해 국방교류협력을 활성화하기 위한 것이라고 밝혔다.

서 장관은 이를 위해 전날 오후 인천국제공항에서 민항기로 출국했다. 모하메드 아흐메드 알 보르와디 UAE 국방특임장관의 초청으로 UAE에 24일까지 머물며 한국-UAE 간 고위급 정례회담 등 공식 일정을 소화한다.

고위급 정례회담에서는 한국과 UAE 간 군사교류 및 국방협력 방안을 협의할 예정이다.

방문 기간 보르와디 장관 외에도 다른 UAE 군 주요 인사도 만날 예정이라고 국방부는 전했다.

서 장관은 UAE 방문 중 올해로 파병 10주년을 맞는 아크부대도 찾는다. 아랍어로 '형제'라는 뜻을 지닌 아크 부대는 UAE 요청에 따라 2011년부터 파견됐다. UAE 특전사와 연합훈련을 하며, UAE군 훈련지원과 유사시 UAE 내 한국민 보호 등의 임무를 수행하고 있다.

25일에는 두 번째 방문국인 인도로 이동한 뒤 이튿날 라즈나트 싱 인도 국방장관과 양자 회담을 갖는다.

인도는 미국·호주·일본과 함께 중국 견제 협의체로 평가받는 쿼드(Quad)에도 참가하고 있다. 또 로이드 오스틴 미 국방부 장관이 최근 방한 직후 인도를 다녀간 만큼 이번 회담에서 한국과 인도 간 현안 외에 국제 정세 관련 평가 공유도 이뤄질 것으로 관측된다.

서 장관은 2019년 양국 정상 간 합의로 인도 현지에 건립된 '한-인도 우호공원' 개장식에도 참석한다. 개장식 당일 6·25 전쟁 당시 최대 규모 의료지원부대를 파견했던 인도군의 희생과 헌신을 기리기 위한 참전기념비 제막식도 열린다.

국방부 관계자는 "이번 순방으로 우리와 '특별전략적 동반자 관계'를 수립한 중동 및 서남아의 핵심 우방국 UAE 및 인도와의 국방 및 방산협력을 한층 더 심화시키는 계기가 될 것"이라고 말했다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr