'박영선 도쿄 아파트' 사과한 홍준표에…정청래 "성질 죽었나, 쩨쩨하게 그게 사과?"

[아시아경제 강주희 기자] 정청래 더불어민주당 의원이 21일 홍준표 무소속 의원을 향해 "박영선 후보 남편을 괴롭히는 일에 관해 이런 식으로 쩨쩨하게 사과할 일이 아니다. 화끈하게 사과하라"고 일침을 날렸다.

앞서 홍 의원은 박영선 민주당 서울시장 후보가 남편의 도쿄 아파트 소유 배경에 대해 'MB 정권 사찰'을 언급한 것을 두고 "사찰이 아니라 검찰 내사"였다고 설명하며 "결과적으로 일이 그렇게 된 점에 대해서는 다시 한번 유감을 표한다"고 밝혔다.

지난 2007년 대선 당시 한나라당 BBK 대책팀장을 맡은 홍 의원은 대선 후 '김경준 기획입국' 사건과 관련 박 후보 남편에 대해 검찰 수사를 의뢰했으며, 이 때문에 박 후보 남편이 근무하던 직장을 떠나 일본으로 건너간 것이라고 설명했다.

이에 정 의원은 이날 페이스북에 홍 의원을 향해 "BBK는 누구 건가. 다스는 누구 건가. 2007년 대선 당시 BBK 팀장이었다면 BBK의 진실을 덮는 역할을 했었다고 자백하는 건가"라며 "이 점에 관하여 저번에도 사과하고, 오늘도 유감 표명을 하셨다면 이런 식으로 쩨쩨하게 사과할 일이 아니다"라고 지적했다.

이어 "'박영선 후보의 남편과 가족에게 진심으로 머리 숙여 사과한다', '당시 대선에 눈이 멀어 악역을 한 것에 대해서도 국민들께 석고대죄한다' 이 정도는 해야 평소 홍준표 스타일"이라면서 "쩨쩨하게 이게 뭡니까. 실망이다"라고 했다.

그러면서 "'아그들아 도쿄 아파트는 건들지 마라. 그거 우리가 잘못해서 생긴 일이다. 그건 우리가 미안하고 사과할 일이지 공격할 소재가 못 된다' 이 정도는 하셔야 한다"며 "홍준표, 성질 많이 죽은 건가. 아니면 여전히 비겁하게 진실 뒤에 숨어서 눈 굴리며 떡고물 챙기시려는 건가. 사람이 이러면 못쓴다"고 비판했다.

