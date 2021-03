日 유권자 66％ "백신 접종 느리다"

[아시아경제 조현의 기자] 일본 유권자 3명 중 2명은 자국의 코로나19 백신 접종이 더디게 진행된다고 평가했다.

교도통신이 20∼21일 일본 유권자를 상대로 실시한 전화 여론조사에서 응답자의 65.6%는 일본 정부의 코로나19 백신 접종이 '느리다'고 반응했다. 순조롭게 진행되고 있다고 답한 이들은 28.9%였다.

일본 정부는 오는 6월 말까지 전체 고령자를 위한 백신을 각 지방자치단체에 공급하고 이후 일반인을 위한 접종을 추진한다는 방침이다.

응답자의 82.2%는 일본 각지에서 변이 바이러스가 확인되고 있는 것에 관해 불안을 느낀다고 반응했다.

한편 스가 요시히데 내각의 지지율은 약간 상승했다. 이번 조사에서 스가 내각을 지지한다고 답한 이들의 비율은 42.1%로 지난달 6∼7일 조사한 것보다 3.3% 포인트 높았다. 지지하지 않는다는 답변은 4.4% 포인트 떨어진 41.5%였다.

도쿄 올림픽·패럴림픽에 대해 응답자의 39.8%는 취소해야 한다고 반응했고 23.2%는 개최해야 한다고 의견을 밝혔다.

스가 총리의 장남인 세이고씨가 재직 중인 회사와 관련해 총무성 간부를 접대한 것이나 총무성 간부들이 통신회사 NTT 측의 접대를 받은 것에 대해 유권자들은 불신을 드러냈다.

일련의 문제와 관련한 스가 총리의 설명에는 73.9%가 "불충분하다"고 답했고 "충분하다"고 평가한 이들은 15.1%에 그쳤다. 응답자의 52.0%는 접대로 인해 총무성의 행정 업무가 왜곡됐을 것이라고 평가했으며 왜곡되지 않았다는 의견은 34.2%였다.

