김기현 "이해찬, 박영선 지지 전 '피해호소인' 발언부터 사과해야"

"민주당, 상왕 섭정 의존 딱한 형편 안쓰럽다"

[아시아경제 이현주 기자] 김기현 국민의힘 의원은 이해찬 더불어민주당 전 대표가 박영선 서울시장 후보 지지에 나서자 고(故) 박원순 전 서울시장 피해자를 피해호소인으로 언급한 것부터 사과해야 한다고 21일 밝혔다.

김 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "민주당의 오너(owner)이자 막후 상왕(上王)인 '버럭' 이해찬 전 총리가 마침내 재등장했다"며 "이 전 대표가 문재인 대통령을 문재인 실장이라고 부른 후에도 당 대표에 당선됐고 금태섭 전 의원의 소신 표결에 대해 징계를 한 장본인"이라고 말했다.

그는 이 전 대표가 박원순 전 서울시장 장례식에 참여했다가 기자가 '고인에 대한 의혹과 관련해 당 차원에서 대응할 계획이 있느냐'는 질문을 하자 "후레 자식 같으니라고"하면서 기자를 3초 째려본 전력이 있으며 피해자를 피해호소인이라고 불렀지만 아직 자신의 가해 행위에 대해 사과했다는 말을 들어본 적이 없다고 했다.

김 의원은 그러면서 "이 전 대표가 박영선 후보를 지원하려면 최소한 맨 먼저, 피해자를 피해호소인이라 부르면서 그 진상 조사를 끝내 못 하게 만든 책임에 대한 정중한 사죄부터 해야 마땅하다"며 "그러지 않으면 "당내 민주주의가 압살된 상태에서 오로지 ‘내 권력’만을 추구하는 ‘구제불능의 꼰대 정당’임을 스스로 고백하는 결과가 될 것"이라고 경고했다.

끝으로 그는 "민주당이 상왕의 섭정에 의존해야 하는 딱한 형편에서 벗어나지 못하고 있는 것이 안쓰럽다"고 했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr