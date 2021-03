안철수, 野단일화 촉구 광고 조사 나선 선관위 경고…"독재국가냐"

[아시아경제 나주석 기자] 안철수 국민의힘 서울시장 후보가 ‘독재국가’를 거론하며 서울시 중앙선거관리위원회에 경고장을 날렸다. 야권후보 단일화를 촉구하는 익명의 신문광고에 대해 서울시 선거관리위원회가 조사에 나서자 중단을 요구한 것이다.

21일 안 후보는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "순수한 구국의 열정과 애국심으로 피 끓는 호소의 글을 올리신 국민은 고초를 겪고 있다"며 "바로 일간지에 야권후보 단일화를 촉구하는 광고를 내신 ‘대한민국에서 행복하게 살고 싶은 국민’"이라고 언급했다.

그는 "이 정권 들어 대통령 캠프 특보 출신이 선관위 상임위원으로 임명되면서, 선관위의 중립성에 대한 국민적 불신은 심각한 상태"라면서 "선거운동의 의도가 전혀 없이, 오직 애국심과 안타까운 마음에 정치권의 각성을 촉구한 ‘대한민국에서 행복하게 살고 싶은 국민’님의 글을 문제 삼고 조사하는 것은 선거법의 취지와 맞지 않을 뿐 아니라, 가뜩이나 의심 받고 있는 선관위의 중립성을 더욱 위태롭게 할 것"이라고 주장했다.

안 후보는 "시간, 온라인상에서 야당 정치인들을 비방하고 가짜뉴스를 퍼뜨리고 있는 수많은 행태는 외면하면서, 고의성 없는 이런 순수한 행동을 문제 삼는 것은 온당하지 않다"며 "심판의 권위는 공정성에서 나오고, 그 공정성은 어느 누구도 아닌 스스로 만들어 가는 것"이라고 말했다.

이어 "이 나라가 독재국가가 아니라면 선관위는 조사를 즉각 멈추기 바란다"고 말했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr