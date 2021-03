수원시, 목욕장업 영업주·종사자 PCR검사 독려

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 목욕장업 영업주ㆍ종사자를 대상으로 코로나19 PCR(목ㆍ코에 면봉을 넣어 검체 채취) 검사를 독려하고 나섰다.

수원시는 지난 17일부터 관내 64개 목욕장업 영업주에게 문자메시지를 발송해 모든 종사자의 PCR 진단검사를 권고하고 있다며 이달 24일까지 검사를 받아 달라고 당부했다.

시는 이를 위해 수원역 광장과 4개 구청 보건소에 설치된 임시선별진료소에서 진단검사를 진행하고 있다.

시는 앞서 지난 16일부터 모든 목욕장 업소를 방문해 ▲이용자 월 단위 정기권 사용 자제 ▲전자출입명부 설치ㆍ이용 및 출입자 명부 관리 ▲목욕실ㆍ발한실 이용 외 마스크 계속 착용 ▲세신사는 목욕탕 내에서 이용자와 대화 금지 ▲22시 이후(다음날 오전 5시까지) 운영 중단 등을 안내하고 있다.

시는 지속적으로 목욕장 업소의 방역 수칙 이행 여부를 점검하고, 위반 업소에는 과태료 부과 등 강력 조치할 계획이다.

시 관계자는 "최근 다른 지역에서 목욕장업 집단감염 사례가 발생하면서 시민들의 우려가 커지고 있다"며 "선제적으로 종사자를 대상으로 진단검사를 하고, 방역 수칙 이행 여부 점검을 강화해 감염병 확산을 예방하겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr