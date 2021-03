삼성전자, 화질 높이고 시력 보호하는 고해상도 모니터 선봬

2021년형 총 3개 시리즈·10개 모델

21일 국내 시작으로 전 세계 순차 출시

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,900 전일대비 1,000 등락률 -1.21% 거래량 15,869,700 전일가 82,900 2021.03.19 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 초·중 400개 학교서 '삼성 주니어 SW 아카데미' 운영반도체 부품 수요 확대 추세…원익QnC 살아날까'수술 마친' 이재용, 한밤 평촌병원서 삼성병원 긴급 이송까지(상보) close 는 다양한 혁신 기술을 갖춘 2021년형 고해상도 모니터를 한국을 시작으로 전 세계에 순차적으로 출시한다고 21일 밝혔다.

이번에 출시하는 고해상도 모니터는 3개 시리즈(S8·S7·S6) 총 10개 모델이다. 화질과 편의성을 개선한 다양한 기능을 탑재하고 있으며 사용자 특성에 따라 필요한 제품을 선택할 수 있다. 2021년형 전 모델에는 ▲10억 컬러 ▲178도 광시야각 패널 ▲HDR10 지원 기능 등으로 화질을 강화했다.

S8 시리즈는 27형·32형 모두 UHD(3840x2160) 해상도를 지원하는 프리미엄 모델이다. 선명한 콘텐츠를 위해 sRGB(마이크로소프트와 HP가 서로 협력해 만든 표준 색영역) 99% 색 영역까지 지원한다. 또 S8과 S6 시리즈는 USB-C 타입 포트를 통해 케이블 하나로 화면이 연결되고, 최대 90W 충전과 10Gbps 데이터 전송이 가능하다. 이밖에 USB 3.0, USB 허브 등 다양한 연결 기능도 탑재해 사용 편의성과 범용성을 모두 갖췄다.

S7 시리즈는 S8 시리즈와 같이 27형·32형의 UHD 해상도로 출시되며 초슬림 스탠드로 디자인을 차별화했다. S6 시리즈는 34형·32형·27형의 다양한 사이즈로 출시되며 QHD(2560x1440) 해상도와 화면을 분할해서 사용 가능한 'PBP', 화면 안에 작은 화면을 띄울 수 있는 'PIP' 기능을 지원한다.

S8과 S6 시리즈는 인체공학적 스탠드를 적용해 높낮이 조절, 화면 상하 각도 조절, 모니터 좌우 회전, 화면 가로·세로 전환을 자유롭게 할 수 있다. 또 3면 베젤리스 디자인으로 어느 작업 공간에나 조화롭게 어울린다.

삼성 2021년형 고해상도 모니터에는 장시간 제품을 사용하는 사용자를 위한 눈 보호 기능도 탑재됐다. '어댑티브 픽처' 기능을 적용해 화면 밝기와 색 온도가 주변 환경의 변화에 맞게 42단계로 자동 조정된다. 눈에 피로를 주는 블루라이트를 감소시키는 '눈 보호 모드'와 화면 깜박임을 줄여 시력을 보호하는 '플리커 프리' 기능도 있다. 이 같은 기능으로 모든 모델이 글로벌 규격 인증 기관인 독일의 'TUV 라인란드'로부터 '인텔리전트 아이 케어' 인증을 받았다.

제품 국내 출고가는 사이즈와 모델에 따라 45만~67만원으로 구성돼 있다. 하혜승 삼성전자 영상디스플레이사업부 전무는 "웹 브라우저와 문서 편집, 메신저 등을 동시에 사용하는 멀티태스킹 사용 환경이 보편화되면서 QHD급 이상의 고해상도 모니터를 찾는 소비자가 늘고 있다"며 "앞으로도 시장이 요구하는 다양하고 혁신적인 신제품을 지속적으로 선보여 고해상도 모니터 시장에서 리더십을 강화할 것"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr