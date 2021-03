중기중앙회, 중소기업 CEO 과정 'KBIZ AMP' 15기 모집

[아시아경제 김보경 기자] 중소기업중앙회는 중소기업 최고경영자(CEO) 과정인 'KBIZ AMP' 15기를 오는 5월 7일까지 모집한다고 21일 밝혔다.

KBIZ AMP(Advanced Management Program)는 중소기업 CEO의 경영역량 강화와 인적 네트워크 활성화를 지원하기 위해 2008년 개설, 현재까지 860여명의 동문을 배출했다.

KBIZ AMP 15기 과정은 '불확실성과 혼돈의 세계, 새로운 도전과 기회를 찾다'라는 슬로건과 함께 5월 17일 입학식을 시작으로 약 6개월 간 운영된다.

교육 과정은 ▲리더십 ▲경영환경·트렌드 ▲문화경영·컬쳐 ▲4차산업혁명·디지털 ▲행복·소통 등 총 5가지 주제에 대해 명사들의 강연으로 진행된다.

주요 강연자로는 김경일 아주대 교수(지혜로운 리더) 최재붕 성균관대 교수(디지털 트랜스포메이션), 김광석 한국경제산업연구원 실장(바이든 노믹스), 신동엽 연세대 교수(초경쟁시대), 유영만 한양대 교수(리더의 품격), 박용후 피와이에이치 대표(관점변화), 문훈숙 유니버셜발레단 단장(발레이야기), 남궁인 이대목동병원 의사(골든타임) 등이 있다.

이 외에도 다양한 친교행사와 함께 AMP 플러스 조찬특강, 정책세미나 등 중기중앙회가 주관하는 각종 주요행사에도 참여할 수 있다.

이태희 중기중앙회 스마트일자리본부장은 "4차 산업혁명 등 급격한 경제환경 변화에 대응하기 위해서는 CEO의 혁신이 먼저"라며 "KBIZ AMP는 최고의 컨텐츠와 사회 각층의 다양한 네트워크를 통해 중소기업 CEO의 혁신과 성장의 발판이 되어 줄 것"이라고 전했다.

KBIZ AMP 15기 참여를 원하는 경우 AMP 사무국을 통해 신청할 수 있다. 접수기한은 5월 7일까지다. 조기 신청 시 할인 혜택이 주어지며 정원(70명) 충원 시 조기마감된다.

