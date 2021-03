"카드 수수료 내려갈까"…여신協, 수수료 원가 분석 실시

[아시아경제 송승섭 기자]2018년 카드 가맹점 수수료 인하 후 3년 만에 수수료 재산정을 위한 원가분석 작업이 시작됐다.

21일 카드업계에 따르면 여신금융협회는 카드 가맹점 수수료 원가분석을 수행할 전문 컨설팅 기관을 선정하기 위해 주요 회계법인에 참여를 요청하는 제안서를 지난 19일 발송했다.

여신협회는 참여 의사를 밝힌 회계법인의 제안서 심사를 거쳐 다음달 초에 원가분석 컨설팅 기관을 선정할 계획이다.

통상 5~8월에 회계법인의 원가 분석 수행이 이뤄지면, 금융당국과 각종 단체가 모여 논의하는 식으로 적절한 수수료 비용과 개편방안을 논의한다.

2018년 당시 금융당국은 매출 5억∼30억원인 중소 가맹점의 신용카드 수수료율을 최대 0.65%포인트, 체크카드 수수료를 최대 0.46%포인트 각각 인하하는 개편방안을 확정해 11월 말에 발표한 바 있다.

카드업계는 코로나19로 인한 소상공인의 경영난과 내년에 있을 대통령선거 등 정치적 변수로 인해 과도한 수수료 인하가 이뤄질까 우려하고 있다.

