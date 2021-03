‘초등력 경진대회’ 최다 참가 순천율산초에 U+초등나라 증정

[아시아경제 조슬기나 기자]LG유플러스는 U+초등나라의 우수한 콘텐츠들을 알리기 위해 개최한 전국민 퀴즈대회 ‘2021 대국민 초등력 경진대회’에 3463개 초등학교가 참여하며 성황리에 종료됐다고 21일 밝혔다.

초등학교 정규 교과과정, 초등문화와 관련된 퀴즈를 풀고 추첨을 통해 경품을 증정하는 참여형 캠페인이며, 사용중인 통신사·연령에 관계없이 참여 가능하다.

1월 15일부터 2월 11일까지 진행된 이번 대회에는 전체 참여인원 중 상위 2%가 100점(만점)을 받고, 5%가 90점대를 받았다. 참가자 대부분인 61.7%는 40~70점대 중위권 구간을 차지했다. 참가자 중에는 졸업생이 약 70%를 차지하며 애교심(愛校心)을 뽐냈다.

초등력 경진대회는 120여개의 문제샘플 중 임의로 선정된 15개 문항을 푸는 방식이었다. 개선된 과학용어를 고르거나 기호를 통해 방정식의 답을 구하는 등의 문제가 출제됐다.

LG유플러스는 개별 학교 중 가장 많은 인원이 퀴즈를 푼 전남 순천율산초등학교 학생들에게 ‘U+초등나라 태블릿’ 10대와 1년 무료이용권을 선물했다. 순천율산초등학교 졸업생 및 재학생들은 전체 참가자의 9%를 차지했다.

이번 대회 참가자들은 “초등학생 교과 문제인데 어른이 풀기에도 생각보다 어려웠다” “아이와 함께 온가족이 참여해서 좋은 시간이었다” “재미있게 문제를 풀고 가족, 친구들과 성적도 공유하며 즐거운 경험을 했다” 등의 긍정적인 반응을 남겼다.

이석영 LG유플러스 초등나라Tribe 팀장은 “올해에도 학생들이 등교하기가 어려워지면서 교육현장에서 학력격차가 커질 것이라는 걱정이 여전하다”며, “LG유플러스가 학교에 증정한 U+초등나라 서비스를 통해 학습격차 해소에 도움이 될 수 있기를 기대한다”고 말했다.

초등학생을 위한 가정학습 플랫폼인 'U+초등나라’는 총 7종의 초등 인기 교육 콘텐츠를 하나의 앱에서 제공하는 서비스다. 초등 정규 교과 과정을 비롯해 영어, 제2외국어, 실감형 콘텐츠 등을 탑재했다. LG유플러스는 'U+초등나라' 서비스가 포함된 요금제 ‘LTE 초등나라 39’도 내놨다. 4월말까지 가입할 수 있는 ‘LTE 초등나라 39’는 월 3만9000원 요금에 데이터 3GB(소진 시 400kbps, 음성통화·문자메시지 기본 제공)가 제공된다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr