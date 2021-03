덴마크서 의료종사자 2명 AZ백신 접종후 혈전 등 증상…1명 사망

[아시아경제 조슬기나 기자] 덴마크에서 아스트라제네카(AZ)의 코로나19 백신을 접종한 의료계 종사자 두 명에게서 혈전과 뇌출혈 증상이 나타났고 이 가운데 한 명은 사망했다고 20일(현지시간) 주요 외신들이 보도했다.

보도에 따르면 덴마크 보건당국은 이날 두 건의 심각한 사례를 보고 받았다고 이 같은 사실을 확인했다. 두 명 모두 백신 접종 후 14일이 지나지 않은 상태지만 언제부터 아프기 시작했는 지 등 구체적인 정보는 공개되지 않았다. 나머지 한명도 현재 상태가 좋지 않은 것으로 전해졌다.

덴마크에서 AZ 백신 접종 후 사망자가 발생한 것은 이번이 두 번째 사례다. 앞서 덴마크는 지난 11일 자국에서 AZ 백신을 맞은 60세 여성이 혈전을 형성한 뒤 사망했다면서 예방 차원에서 2주간 사용을 일시 중단한다고 발표했었다.

당국은 "심각한 부작용으로 의심되는 사례들을 우선순위에 두고 백신과의 연관성이 있는지 여부에 대해 철저하게 조사할 것"이라고 밝혔다.

제약사 아스트라제네카측은 이번에 발생한 덴마크의 혈전 사례와 관련해선 즉답을 하지 않았다. 다만 백신의 안전성이 최우선이며 백신 접종이 유럽 전역에 걸쳐 재개될 수 있기를 바란다는 입장을 재확인했다.

