'명이나물 뜯으러 갔다'가 실종된 50대 숨진 채 발견…사망 경위 조사 중

[아시아경제 나한아 기자] 명이나물을 뜯으러 갔다가 실종된 50대 울릉주민이 계곡에서 숨진 채 발견됐다.

119구조대와 경찰 등은 20일 오전 9시 26분께 울릉읍 사동리(옥천골 좌편) 두리봉 부근계곡에서 숨져있는 A(52) 씨를 발견했다고 밝혔다.

숨진 A 씨는 전날 오전 9시께 이웃 주민 2명과 함께 멍이 나물 등 산나물을 뜯으러 나간 뒤 오후 늦은 시간까지 집으로 돌아오지 않자 함께 산에 간 일행이 신고했다.

이날 오후 6시 40분께 신고를 받은 119는 울릉산악회 등과 함께 A 씨가 실종된 장소로 추정되는 계곡 등을 밤 11시까지 주변을 수색했지만 끝내 A 씨를 찾지 못했다.

날이 밝자 20일 오전 8시 30분부터 다시 수색에 들어간 119등은 150m 절벽 계곡에서 떨어져 숨진 A 씨를 찾아냈지만 숨져있었다.

경찰은 A 씨가 추락, 사망한 것으로 보고 정확한 사망 경위를 조사하고 있다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr