[아시아경제 조성필 기자] 법무부는 손원제 한겨레 논설위원의 사퇴로 공석인 검찰총장후보추천위원회 비당연직 위원에 원혜욱 인하대학교 부총장을 위촉했다고 19일 밝혔다.

법무부는 "원 부총장이 법무·검찰에 대한 이해와 경험이 풍부하고, 유연한 판단과 합리적 성품으로 두루 신망을 받는 점을 고려했다"고 설명했다. 원 부총장은 2019년 윤석열 총장을 선출한 후보추천위에서도 위원으로 활동했다. 대검찰청 검찰개혁위원회 위원을 역임하기도 했다.

앞서 법무부는 손 위원을 후보추천위 비당연직 위원 3명 중 1명으로 위촉했다. 하지만 손 위원은 현직 언론인으로서 정치·사회적 갈등이 첨예한 검찰총장 후임 인선에 참여하는 것에 부담을 느껴 지난 15일 자진 사퇴했다. 후보추천위는 오는 22일까지 국민에게 검찰총장 제청 대상자로 적합하다고 생각하는 인물을 천거 받을 계획이다.

