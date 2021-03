함양군, 4·7 보궐선거 사전투표 홍보 집중

11개 읍·면 투표소 설치 방역 수칙 준수 철저



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군이 4.7 보궐선거를 앞두고 사전투표 홍보에 돌입했다.

19일 함양군에 따르면 4월7일 선거일에 부득이하게 투표할 수 없는 투표권자는 4월2~3일 이틀간 아침 6시부터 오후 6시까지 군내 11개 읍면 사전투표소에서 사전투표하면 된다.

관외에 기거하고 있는 투표권자는 서울과 부산을 비롯한 이번 재·보궐선거가 있는 지역의 읍면동에 설치된 사전투표소에서 투표할 수 있다. 전국 사전투표소는 중앙선거관리위원회 홈페이지를 통해 쉽게 확인할 수 있다.

사전투표는 주민등록증, 여권, 운전면허증, 장애인복지카드 등 사진이 부착된 신분증명서를 가지고 사전투표소를 방문하여 신분증 제시 후 투표용지를 받아 기표하면 된다.

군 관계자는 "사전투표 시 신분증을 반드시 지참하여 마스크를 착용하고 투표소를 방문하여 다른 선거인과 충분한 거리를 두는 등 방역 수칙을 지키며 투표해 달라"고 당부했다.

