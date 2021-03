거창군, 전 공무원 대상 부동산투기 의혹 전수조사 나서

해당 사업 관계 공무원과 6급 이상 공무원은 배우자와 직계존비속까지 포함

자체 시행한 개발사업 7곳과 민자사업 대상지, 10년 전까지 조사



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 3기 신도시에 대한 LH공사 직원들의 땅 투기 의혹이 전 국민으로부터 공분을 사고 있는 가운데 전 공무원 등을 대상으로 부동산투기 전수조사에 나선다.

이번 전수조사는 ‘경상남도 공직자 부동산 투기 의혹 관련 전수조사 권고’ 및 군 자체 계획에 따라 시행되는 사항으로 군에서는 전국적으로 확산한 부동산 투기 의혹을 선제적으로 해소하기 위해 농공단지 등 개발사업과 관련해 내부 정보를 이용한 공무원과 그 가족들의 부동산 거래 여부를 확인하기 위함이다.

조사 대상 개발지는 승강기 전문농공단지, 거열산성 진입도로 등 군에서 자체 시행한 7곳의 개발사업과 민자사업으로 추진된 송정 택지지구 개발사업까지 포함할 계획이며, 현시점부터 10년 전까지 부동산 거래명세다.

이번 조사는 오는 4월 23일까지 실시할 예정으로 전 공무원을 대상으로 하며, 6급 이상 공무원과 해당 사업 관계 공무원에 대해서는 배우자와 직계존비속까지 포함할 예정으로 개인정보 활용 동의서를 제출받아 조사할 계획이다.

군은 기획예산담당관을 단장으로 7개 부서 10명으로 구성된 특별조사단을 구성해 4월 2일까지 개인정보 활용 동의서를 확보할 계획이며, 이를 토대로 4월 3일부터 본격적인 조사를 한다.

구인모 거창군수는 “최근 LH공사 직원들의 땅 투기와 관련해 군민들의 관심이 높은 만큼 엄격하고 철저하게 조사해 어떤 사소한 의혹이라도 명명백백하게 밝혀낼 것”이라며 “조사 과정에서 의심되는 부분이 확인되면 관련 규정에 따라 수사 의뢰 및 고발하는 등 강력하게 대응해 청렴한 공직자상을 만들겠다”고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr