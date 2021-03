코람코에너지리츠 "보유 주유소 27곳 매각"

[아시아경제 서소정 기자] 코람코에너지리츠는 자산으로 보유한 전국의 주유소 27곳을 포트폴리오 재편 차원에서 매각하기로 했다고 19일 공시했다.

매각대상은 대전시 대덕구 현대오일뱅크 신탄진주유소, 대구시 수성구 현대오일뱅크 범물셀프주유소 등이다.

코람코에너지리츠는 국내 최초로 주유소를 기초자산으로 하는 리츠로 지난해 8월 유가증권시장에 상장됐다.

