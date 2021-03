합천군, 여름철 재난 대비 재해 예방사업장 현지점검

문준희 합천군수 재해 예방사업장 직접 방문 현장 점검 현장 관계자 격려



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 문준희 합천군수는 여름철 자연 재난으로부터 군민의 생명과 재산을 보호하기 위해 재해 예방사업장을 직접 방문해 현지점검을 실시했다고 19일 밝혔다.

재해 예방사업은 인명피해 및 침수 재난 위험성이 높아 재해위험 개선지구로 지정·고시된 지역에 대해 사전에 정비해 안전사고를 예방하는 사업이다.

이날 문 군수는 ▲합천 풍수해 생활권 종합정비사업 ▲신성 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 ▲함지 1 소하천 정비사업 등 재해 예방사업장 전반에 대해 김임종 경제건설국장, 박종철 안전총괄과장으로부터 현장 설명을 듣고 재해위험요인과 사업 추진 시 주민 불편 사항 등을 함께 점검했다.

문 군수는 “우수기를 앞두고 재해 예방사업장 외 각종 사업장에 대해서도 안전사고가 발생하지 않도록 특별한 조치를 강구하고, 여름철 자연 재난 대비 재난 대응계획 수립 시 인명피해 우려 지역의 철저한 관리와 기 완료된 재해예방 사업지에 대한 예찰 및 점검도 관계부서장에 당부했으며, 조속한 사업추진을 통해 코로나19로 침체한 지역경제 활성화에도 도움이 될 수 있도록 적극적으로 노력하겠다고” 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr