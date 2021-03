[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로) 직원들이 19일 ‘사랑의 헌혈운동’에 동참했다.

이날 성북구청 앞 헌혈 버스 안에서 진행된 헌혈에는 성북구청 및 동 주민센터 직원, 사회복무요원 등이 코로나19로 인한 혈액수급난을 해소하기 위해 팔을 걷었다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr