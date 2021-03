[포토] 양천구 '코로나19 예방접종 지역협의체' 구성

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 안전하고 체계적인 코로나 백신 예방접종을 추진하기 위해 18일 양천경찰서, 양천소방서, 213여단 3대대, 이대목동병원, 의사협회, 간호사협회, 자원봉사센터와 '코로나19 예방접종 지역협의체'를 구성했다.

지역협의체는 8개 기관·단체장으로 구성돼 코로나 조기 종식에 함께 총력대응하기로 했다.

