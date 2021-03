靑 "차명거래 확인은 어려워…특수본에서 거래 살피는 중"

[아시아경제 이지은 기자] 청와대가 비서관급 이상을 대상으로 한 1차 조사에 이어 행정관급 이하를 대상으로 한 2차 조사에서도 투기 의심거래가 없다고 밝혔다. 단 이번 1·2차 모두 차명거래에 대한 조사는 빠져 있는 것으로 나타났다.

청와대 핵심 관계자는 19일 기자들과 만나 "조사단계에서는 차명거래는 확인하기 어려운 것이 사실"이라며 "직원과 그 가족에 대한 조사만 했다"고 말했다.

이 관계자는 "(차명거래는) 수사단계에서 밝혀질 것"이라며 "정부합동특별수사본부에서 차명거래를 포함한 많은 거래를 열심히 살피고 있는 것으로 안다"고 말했다.

이날 정만호 청와대 소통수석은 행정관 이하 직원과 배우자·직계가족의 토지거래를 조사한 결과, 공적 지위 또는 정보를 이용한 거래는 없었다고 밝혔다. 단 투기 거래는 아니지만 3건의 의심 사례가 있어 정부합동특수본부에 전달키로 했다.

별도로 진행된 청와대 경호처 직원 조사에서는 1명이 LH 근무자인 가족과 함께 3기 신도시(광명) 인근 토지에 투자한 사례가 적발돼 대기발령 중인 것으로 나타났다.

