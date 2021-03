GS샵, 에버콜라겐 특집 방송…1000만병 판매 돌파 기념

[아시아경제 임춘한 기자] GS샵은 오는 21일 에버콜라겐 인앤업플러스 특집 방송을 실시한다고 19일 밝혔다.

이번 특집은 에버콜라겐이 TV홈쇼핑에서 1000만병을 판매한 기념으로 기획됐다. 21일 오전 7시 45분부터 135분, 저녁 6시 25분부터 65분 등 총 2회에 걸쳐 200분간 생방송으로 진행된다.

에버콜라겐 인앤업플러스는 콜라겐과 히알루론산, 엘라스틴, 비타민C/D, 비오틴 등 다양한 성분이 함유된 건강기능식품이다. 특히 주원료중 하나인 저분자콜라겐 펩타이드는 식약처로부터 피부보습, 피부탄력, 눈가주름 등에 대한 기능성을 인정받았다.

이번 방송에서는 인앤업플러스 3병(12주분)을 13만9000원에, 6병(24주분)을 24만9000원에 구매할 수 있다. 또한 핑크에디션(52주분)은 45만9000원에 판매하며, 핑크에디션 구매 시 미니 2병(총 4주분)을 추가로 증정한다.

GS샵 관계자는 “이번 200분의 특집 방송은 에버콜라겐 인앤업플러스를 좋은 조건에 구매할 수 있는 흔치 않은 기회가 될 것”이라고 말했다.

