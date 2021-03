[아시아경제 유현석 기자] 스카이이앤엠 스카이이앤엠 131100 | 코스닥 증권정보 현재가 1,750 전일대비 40 등락률 +2.34% 거래량 519,545 전일가 1,710 2021.03.19 09:28 장중(20분지연) 관련기사 스카이이앤엠, 커뮤니티 활발... 주가 -3.78%.스카이이앤엠, 검색 상위 랭킹... 주가 -3.75%스카이이앤엠, 커뮤니티 활발... 주가 -7.58%. close 이 강세다. 미국 뉴욕증시의 ‘로블록스(ROBLOX)’가 상장 흥행에 성공하자 메타버스 관련주들이 부각받는 모습이다.

스카이이앤엠은 19일 오전 9시16분 기준 전거래일 대비 2.34%(40원) 오른 1750원에 거래됐다.

메타버스는 가공, 추상을 의미하는 메타와 현실세계를 의미하는 유니버스의 합성어로 현실과 가상의 경계가 사라진 3차원 가상세계를 말한다.

스카이이앤엠은 상장경영난으로 폐업 위기에 몰렸던 싸이월드를 영업양수도한 싸이월드Z법인에 투자 싸이월드를 다시 오픈할 예정이다.

아바타, 가상세계 등 메타버스를 적용해 모바일 버전의 싸이월드를 재탄생시키면 도토리를 대신할 가상화폐도 발행한다고 밝힌바있다.

