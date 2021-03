'은행장 연봉킹' 허인 국민은행장…17억2900만원 받아

[아시아경제 이광호 기자]허인 KB국민은행장이 지난해 4대 시중은행장 가운데 가장 높은 보수를 받은 것으로 나타났다. 이어 진옥동 신한은행장, 지성규 하나은행장, 권광석 우리은행장 순이었다.

19일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 허 행장은 지난해 17억2900만원의 보수를 지급받았다고 공시했다. 허 행장의 보수는 6억5000만원이 급여, 10억7400만원이 상여로 책정됐다.

허 행장의 연봉은 2019년(8억9100만원)보다 두 배 가까이 늘었는데, 부행장과 전무 재임 시절 받은 성과급이 더해져 다른 은행장보다 더 높은 연봉을 받은 것으로 알려졌다.

KB국민은행 관계자는 "임원 재직 기간이 길어지면서 누적된 장·단기 성과 보상이 지급됐기 때문"이라고 설명했다.

허 행장 다음으로는 진 행장이 높은 보수를 받았다.

진 행장은 지난해 11억3000만원의 보수를 지급받았다. 진 행장의 보수는 8억2000만원이 급여, 3억800만원이 상여로 책정됐다.

진 행장은 PIB센터로 자산관리(WM) 역량을 강화한 성과 등을 인정받았다. 또 디지털 영업부 신설 등에 따른 디지털 전환 성과도 올렸다.

이어 지 행장은 지난해 10억2200만원의 보수를 지급받았다. 지 행장의 보수는 6억9900만원이 급여, 3억2000만원이 상여로 책정됐다.

또 권광석 우리은행장은 지난해 5억5300만원의 보수를 지급받았다. 권 행장의 보수는 4억9500만원이 급여, 5500만원이 상여로 책정됐다.

권 행장의 연봉이 다른 은행장에 비해 낮은 것은 상여금 때문이다. 은행권 최고경영자(CEO) 성과급은 단기, 장기로 구분해서 나가는데 권 행장은 지난해 3월 취임해 장기 성과급 대상자가 아니었다.

한편 손태승 우리금융지주 회장의 연봉은 11억원으로 2019년(7억6200만원)보다 3억3800만원 늘었다. 급여 8억원에 상여 2억9900만원이 더해진 금액이다.

손 회장의 보수는 앞서 공개된 윤종규 KB금융그룹 회장(26억6000만원), 김정태 하나금융그룹 회장(26억3500만원), 조용병 신한금융그룹 회장(13억원)보다 적다.

