'안된다더니' 美, 비축 AZ 백신 캐나다·멕시코에 공급키로

미-멕시코 정상간 통화서 거부 후 입장 변화

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국이 마침내 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 백신을 이웃 국가에게 나눠주기로 했다. 앞서 조 바이든 대통령이 안드레스 마누엘 로페스 오브라도르 멕시코 대통령의 백신 요청을 완곡하게 거부했던 입장을 바꾼 것이다. 대상은 미국 내에서 아직 사용 허가가 나지 않은 아스트라제네카 백신이다.

젠 사키 백악관 대변인은 18일(현지시간) 조 바이든 미국 행정부가 멕시코와 캐나다에 각각 아스트라제네카 250만회분과 150만회분을 제공할 것이라고 밝혔다.

사키 대변인은 확정된 계획은 아니라면서도 미 당국이 멕시코와 캐나다에 아스트라제네카 백신을 보내기 위한 계획을 마무리 짓고 있다고 말했다.

그는 "우리의 첫번째 우선순위는 미국인에 대한 접종이지만 팬데믹에는 국경이 없는 게 현실"이라며 "이웃국가가 바이러스를 저지할 수 있게 보장하는 것이 팬데믹 종료에 핵심적인 과제"라고 강조했다.

미 정부의 입장 변화에도 불구하고 오는 5월1일까지 성인 미국인 모두에게 백신 접종이 가능해지도록 하겠다는 바이든 행정부의 약속에는 지장이 없을 것이라는 전망이다.

미국에서는 화이자와 모더나, 존슨앤드존슨의 백신이 식품의약국(FDA) 승인을 받았고 아스트라제네카 백신은 승인이 나지 않아 비축만 하고 있다.

바이든 행정부는 미국인 접종을 우선 시 하며 백신 공여를 희망하는 주변국과 저개발국의 압박을 받아왔다.

이번 미국의 백신 공급도 멕시코를 겨냥한 것으로 풀이된다. 캐나다의 경우 인구의 5배에 이르는 백신을 확보한 상황이다. 그럼에도 미국은 사정이 급한 멕시코보다 캐나다에 더 많은 백신을 공급하기로 했다.

멕시코는 심각한 코로나19 감염 확산으로 인해 백신 확보가 급선무지만 상황이 여의치 않자 많은 백신을 비축한 이웃 국가 미국에 손을 내밀었다.

한편 이날 유럽의약품청(EMA)은 아스트라제네카 백신 접종 후 혈전증 발생 사례와 관련한 검토 결과 "안전하고 효과적인 백신"이라며 승인 권고를 유지하기로 했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr