정청래 "野 단일화 효과 빵점…최후 승자 김종인"

오세훈·안철수 '후보등록 전 단일화' 불발

[아시아경제 허미담 기자] 4·7 서울시장 보궐선거의 야권 단일화 협상이 결렬된 데 대해 정청래 더불어민주당 의원은 18일 "이번 단일화 최대 승자는 김종인 국민의힘 비상대책위원장"이라며 "재 뿌리기는 압권이었다"고 비판했다.

정 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "이번 단일화는 오세훈과 안철수가 모두 패배한 마이너스 단일화"라며 이같이 말했다.

그는 "안철수는 자신의 '좁쌀 양보'가 '통 큰 양보'로 포장되어 대서특필되면 승리의 밑거름이 되리라 계산했을 것"이라며 "수가 읽히는 계산은 꼼수다. 통하지 않는다"고 했다.

이어 "문제는 이미 서로 감정선을 건드리고 '사모님 논쟁'까지 간 극단적 분열상으로 단일화에 대한 시너지 효과는 이미 사라졌다는 점"이라며 "서로의 눈을 찌르고 얼굴을 할퀴고 간 포연이 자욱한 연기 속의 단일화 효과는 없다. 효과 만점이 아니라 효과 빵점"이라고 꼬집었다.

또 정 의원은 "오세훈이 되든 안철수가 되든 이미 화학적 결합은 물 건너갔고 어찌어찌 단일화가 되더라도 승자는 패자에 대한 극심한 왕따 본능과, 패자는 승자에 대한 극도의 적대감으로 치를 떨 것"이라고 평가했다.

그러면서 그는 김 위원장을 향해 "훼방 신공이 통했다. 덕분에 오세훈, 안철수 둘 다 피해자가 됐다"며 "최후의 승자. 이당저당 김종인 선생, 축하한다"고 비꼬았다.

앞서 국민의힘과 국민의당의 4·7 재보선 서울시장 후보 등록 전 단일화가 사실상 불발됐다. 이에 따라 오 후보와 안 후보는 각각 기호 2번과 4번으로 후보 등록 절차를 밟을 것으로 보인다.

협상이 결렬된 요인은 여론조사 문구와 방식이다. 오 후보는 유·무선전화로 '경쟁력 또는 적합도'를 물어야 한다고 주장한 반면, 안 후보는 무선전화만으로 민주당 후보와의 '가상 양자대결'을 조사해야 한다고 했다.

