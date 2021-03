서울장학재단·두산·바보의나눔, 저소득층 대학 신입생에 장학금 지원

사회 초기 정착 지원이 필요한 서울 소재 대학 저소득층 신입생 20명 선발

1학년 1학기 재학 중인 신입생에게 2년간 500만 원씩

[아시아경제 임철영 기자] 서울장학재단과 두산·바보의나눔이 사회에 첫발을 내딛는 저소득층 대학 신입생 20명을 선발한다고 19일 밝혔다. 학생 1명에 2년간 최대 500만 원의 학업 장려금을 지원하는 '청춘Start 장학금' 신청 기간은 19일부터 4월 1일까지다.

신청 대상은 2020년 12월~2021년 2월에 고등학교를 졸업한 서울 소재 대학교 신입생으로 저소득층(기초생활수급자, 법정차상위계층) 또는 복지시설에 거주 중이거나 고교 시절 거주 이력이 있는 재학생이라면 가능하다.

신청 기간은 19일 10시부터 4월 1일 오후 5시까지이며 서울장학재단 홈페이지에서 온라인 접수 후 관련 서류를 우편으로 제출하면 된다.

선발된 장학생 20명은 2년간 500만 원씩 총 1억 원의 장학금을 지원받게 된다. 아울러 두산 임직원과의 멘토링, 봉사활동, 선배와의 만남 등 다양한 프로그램에도 참여할 수 있다. 선발 결과는 서류 및 면접 심사 후 5월 말 발표 예정이다.

서울장학재단과 두산·바보의나눔은 2013년부터 두산 임직원들의 기부금 약 9억 원으로 155명의 취약계층 대학 신입생들을 지원해왔다.

이대현 이사장 직무대행은 “9년이라는 짧지 않은 시간동안 따뜻한 마음을 모아주신 두산 임직원분들께 먼저 감사드리며, 그 마음 그대로 스무 살 우리 꽃다운 청춘들에게 전해져 저마다의 꿈을 실현시킬 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

