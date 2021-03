제주항공, 잇따른 안전사고 사과…교육·점검 강화

[아시아경제 이동우 기자] 제주항공은 최근 연이어 발생한 안전 사고에 대해 "항공기 운항과 착륙 후 동체 점검 과정에서 충분한 주의를 기울이지 못한 결과"라고 고개를 숙였다.

제주항공은 18일 항공기 외부 중간점검을 강화하는 등 내용이 담긴 안전 대책을 발표하며 "이런 사태가 재발하지 않도록 추가 조치를 즉시 시행하겠다"고 밝혔다.

우선 시뮬레이터 추가 교육을 실시하는 등 운항 승무원에 대한 안전 교육을 강화하고 각 공항 정비현장 안전점검을 적극 시행한다.

운항 승무원의 휴직에 따른 기량 저하 여부 등을 더욱 엄격히 체크하고 기상악화가 예상되는 경우 숙련도가 더 높은 승무원을 선별 투입할 방침이다.

또 항공기 운항 전후 외부 점검은 충분한 시간을 확보하여 운항 승무원과 정비사가 2인 1조로 동행하여 항공기의 주요 외부 중간점검 9개 포인트에 대한 체크 실시한다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr