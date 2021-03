대웅제약, 지주회사 대웅에 자사주 30만주 처분… "미래성장동력 확보"

[아시아경제 이춘희 기자] 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 130,500 전일대비 2,000 등락률 -1.51% 거래량 147,145 전일가 132,500 2021.03.18 15:30 장마감 관련기사 대웅제약, 3845억원 규모 펙수프라잔 中수출 계약대웅제약 "이온바이오파마, 보툴리눔 톡신 편두통 치료 임상2상"대웅제약, 최근 5일 기관 5만 43주 순매수... 주가 14만 4500원(-7.07%) close 이 미래성장동력 확보를 위해 자사주를 처분한다.

대웅제약은 18일 개최된 이사회에서 지주회사 대웅에게 시장외대량매매거래를 통해 자사주 30만 6513주를 처분해 연구개발(R&D) 투자 등 재원 확보에 나서기로 결의했다고 이날 밝혔다. 또한 대웅도 이날 자회사 대웅제약의 주식 취득을 결의했다고 밝혔다.

대웅제약이 지주회사 대웅에 처분하는 30만6513주는 전제 상장 주식 1158만6575주의 2.6% 규모다. 1주당 가격은 이날 종가와 동일한 13만500원으로 총 처분금액은 399억9994만6500원이다.

대웅제약은 이번 처분을 통해 확보한 현금을 R&D 투자 및 해외사업 확장에 사용할 예정이다. 세부적으로는 ▲코로나19 치료제로 개발 중인 호이스타정·니클로사마이드 주사제·줄기세포치료제 ▲위식도역류질환 치료제 펙수프라잔 ▲당뇨병 치료제 이나보글리플로진 ▲폐·신장·피부 섬유증을 적응증으로 하는 DWN12088 ▲이중타깃 자가면역질환 치료제 DWP212525·DWP213388 등의 연구개발에 사용될 예정이다. 그 외에도 대웅제약은 미국 A2A파마사 등과 함께 신규타깃 항암제 공동연구를 진행 중이다.

전승호 대웅제약 대표는 ?“이번 투자를 연구개발과제 및 글로벌 사업을 확장하는 촉매로 활용할 것"이라며 "보다 안정적인 기반을 바탕으로 대웅제약의 미래성장 가능성을 증명해내겠다”고 말했다.

윤재춘 대웅 대표도 “이번 자사주 취득 결정은 책임경영을 강화하는 한편 대웅제약의 미래가치에 대한 경영진 차원의 자신감을 표명한 것”이라며 “앞으로도 기업 및 주주가치를 제고하고 미래성장 가능성을 증명하기 위해 노력하겠다”고 전했다.

한편 대웅은 대웅제약의 지분을 47.7%까지 늘리고 보다 안정적으로 자회사 경영권을 행사할 수 있게 됐다. 지난해 사상 최대실적을 달성한 자회사 대웅개발과 산웅개발로부터 배당금 약 400억원을 수취해 투자함으로써 별도의 부채 조달 없이 주식 취득 재원을 확보했다.

