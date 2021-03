대검 내일 '한명숙 사건' 논의… "내용·결과 모두 비공개"(종합)

[아시아경제 조성필 기자] 한명숙 전 총리 위증 강요 사건에 대한 박범계 법무부 장관의 수사지휘를 수용하기로 한 대검찰청이 19일 오전 부장 회의를 열고 심의에 돌입한다.

대검은 서울 서초구 대검찰청 청사에서 과거 한 전 총리 뇌물 사건 재판에 나와 위증한 의혹을 받고 있는 재소자 김모씨에 대한 혐의 유무와 기소 가능성을 심의할 부장회의를 개최한다고 18일 밝혔다. 대검 관계자는 "회의는 의견서와 기록 검토, 사안 설명, 토론 등 순서로 진행될 예정"이라고 했다.

앞서 박 장관은 전날 대검이 불공정하게 모해위증 사건을 불기소 처분했다며 기소 여부를 대검 부장회의에서 다시 판단하라고 수사지휘했다. 이에 조남관 검찰총장은 대행은 이날 오전 "수사지휘 지적을 겸허히 수용해 대검 부장회의를 신속히 열어 재심의하도록 하겠다"고 했다.

이튿날 열릴 대검 부장회의에는 일선 고검장들도 참여할 전망이다. 앞서 조 직무대행도 "부장검사들만의 회의로는 공정성을 담보하기 부족하다는 검찰 내·외부의 우려가 있다"며 일선 고검장들을 회의에 참여시키겠다는 뜻을 밝혔다. 다만 고검장 가운데 누가 참여할 진 알려지지 않았다. 대검 관계자는 "참석자 명단은 공개할 수 없다"고 전했다.

대검 부장회의 심의 내용과 결과 역시 공개되지 않을 전망이다. 대검 관계자는 "대검찰청 예규 '합리적인 의사결정을 위한 협의체 등 운영에 관한 지침 제23조'에 따라 공개하기 어렵다"고 했다. 대검은 회의 당일 청사 본관 역시 개방할 계획이 없다고 덧붙였다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr