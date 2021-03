[아시아경제 이민우 기자] 덴티스 덴티스 261200 | 코스닥 증권정보 현재가 2,185 전일대비 30 등락률 -1.35% 거래량 863,454 전일가 2,215 2021.03.18 15:30 장마감 관련기사 《시선집중》 역대급 호재가 몰려온다...개인투자자들은 잘 모르는 초특급 정보 공개덴티스, 주가 2340원 (0.21%)… 게시판 '북적'《시선집중》 우주항공관련주, 여행관련주 오르는 이유는 무엇일까? close 는 적정유통 주식수 유지 및 주가안정화를 위해 주당 액면가를 100원에서 500원으로 병합하기로 결정했다고 18일 공시했다. 이에 따라 발행 주식수는 73789453주에서 14757890주로 줄어든다.

주식병합으로 덴티스는 다음달 14일부터 오는 5월3일까지 매매거래가 정지될 예정이다. 신주 상장 예정일은 오는 5월4일이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr