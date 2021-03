블링컨, "쿼드 현안 韓과 협력, 중국 北비핵화에 역할 가능"

[아시아경제 유인호 기자] 토니 블링컨 미국 국무부 장관은 18일 미국, 일본, 호주, 인도가 참여하는 '쿼드'(Quad)에서 다루는 여러 현안을 한국과도 협력하고 있다고 밝혔다.

블링컨 장관은 이날 외교부 청사에서 개최한 한미 외교·국방 장관 '2+2' 회의 뒤 열린 기자회견에서 한국의 쿼드 참여 여부에 대해 “쿼드는 여러 현안에 대한 협력을 강화하기 위해 모인 유사 입장국들의 비공식적인 모임”이라며 이같이 말했다.

미국의 기본 입장을 밝힌 셈이다.

그러면서 “(쿼드에서 다루는) 여러 현안에 대해 우리는 한국과도 매우 긴밀히 협력하고 있다”고 덧붙였다.

앞서 지난 12일 열린 쿼드 정상회의에서는 코로나19 백신 배포, 신흥 기술 협력, 기후변화 대응 등을 논의했는데 이런 현안에 대해 한국과도 협력하고 있다는 의미로 해석된다.

그는 “우리는 한미일 삼각 공조를 포함한 역내 소그룹을 통해 이들 현안에 대응하는 게 매우 유익하다고 평가한다”고 말했다.

정의용 외교부 장관은 이번 방한 기간 쿼드 가입 요청을 받았느냐는 질문에 “쿼드 가입에 대한 직접적인 논의는 없었다”며 “다만 우리는 한국의 신남방정책과 미국의 인도태평양 전략을 어떻게 조화롭게 조율할 수 있는지 논의했다”고 답했다.

블링컨 장관은 중국이 북한의 비핵화에 굉장히 중요한 역할을 할수 있다는 입장을 나타냈다. 그는 “(중국이)북한을 설득해서 비핵화를 할수 있다”며“북핵·탄도미사일이 위험한 만큼 (중국이)같이 협력할 부분이 충분히 있고, 북한에 대한 영향력을 활용해 올바른 방향으로 비핵화를 이뤄냈으면 한다”고 말했다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr