대동공업, 모바일 트랙터 원격제어 ‘대동 커넥트’ 런칭

트랙터 관리·정비는 손쉽게…성능·수명·작업 효율성 극대화

[아시아경제 김희윤 기자] 대동공업은 스마트폰으로 트랙터 원격 제어·관리가 가능한 ICT(정보통신기술) 기반 ‘대동 커넥트’(Connect) 서비스를 선보인다고 18일 밝혔다.

대동 커넥트는 모바일 농기계 원격 관리를 시작으로 궁극적으로는 농업 현황과 농작물 생육 데이터를 수집·분석해 맞춤 농업 솔루션을 제공하고 농기계 작동과 조작까지 하는 것을 목적으로 한다. 우선 농기계 원격 관리 기능 중심으로 서비스를 제공하며 ‘PX1300’과 3월 출시 예정인 ‘HX’에 적용한다.

해당 모델을 구매하면 구글 플레이스토어에 있는 대동 커넥트 애플리케이션(이하 앱)을 개인 모바일에 설치하고 대리점에 신청서를 제출한 뒤 앱 접속용 아이디와 패스워드를 받으면 서비스를 이용할 수 있다.

커넥트 서비스는 앱을 통해 이용 가능하며 ▲차량관제(홈기능) ▲원격제어 ▲차량관리 ▲작업일지 ▲안심구역 ▲SOS 호출 등의 6가지 기능으로 구성됐다. 먼저 차량관제로 장비 위치와 상태를 확인하고, 원격제어로 원격 시동을 걸 수 있어 작업자는 기계를 쉽게 찾을 수 있고 사전 엔진 예열로 바로 작업을 시작할 수 있다. 또한 차량관리로 트랙터 운행 시간과 연료 소모량, 상세 고장 정보, 각종 오일류, 냉각수 등 소모품 사용 현황과 교체 시기 확인이 가능하다는게 대동공업 측의 설명이다.

또한 작업일지를 통해 일별 작업 시간과 연료 소모량 등 하루 동안 트랙터로 진행한 작업 내역을 확인할 수 있다. 관련 데이터 기반 작업 계획을 수립해 농번기에 효율적이고 빠른 농작업을 돕는다. 안심구역은 작업자가 지정한 구역 내에서 트랙터가 이탈 시 모바일 알림으로 도난을 방지할 수 있다.

이 밖에 SOS 호출은 전복 등 사고 발생 시 작업자가 지정한 휴대전화 번호로 문자를 발송 해 신속한 구조 조치가 가능한 기능이다. 커넥트 서비스에 대한 자세한 정보는 대동 공식 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.

감병우 대동공업 미래사업추진실장은 “트랙터 사용 현황을 실시간 전달하는 커넥트 서비스로 트랙터 관리와 정비를 손쉽게 해 성능과 수명을 높이면서 작업 효율성까지 극대화할 수 있다”며 “앞으로 커넥트 앱을 통해 작물 생육과 토양, 병해충 등 재배 환경 데이터를 수집·분석하고 농업 상황에 맞는 농업 솔루션도 제공하겠다”고 말했다.

