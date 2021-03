18일 개통을 한 달여 앞두고 막바지 작업이 한창인 '서울제물포터널(가칭 신월여의지하도로)' 현장 모습. 오는 4월 16일 개통 예정인 '서울제물포터널'은 양천구 신월IC와 영등포구 여의대로(국회대로)를 직접 연결하는 7.53㎞ 길이로 지하 70m에 들어선다./김현민 기자 kimhyun81@

