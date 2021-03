우리銀, AI 분석 개인화 마케팅으로 즉시 가입 4배 증가

고객성향과 행동패턴 분석…최적화된 금융상품 실시간 제공

[아시아경제 이광호 기자]우리은행은 빅데이터를 활용한 인공지능(AI) 분석을 통해 고객에게 최적화된 금융상품을 추천하는 '고객 행동패턴 기반 개인화 마케팅'으로 상담 즉시 가입한 고객이 네 배 증가했다고 18일 밝혔다.

지난 1월 출시한 고객 행동패턴 기반 개인화 마케팅은 고객의 나이, 직업 및 라이프스타일 등 고객성향과 행동패턴을 기반으로 고객에게 최적화된 금융상품을 실시간으로 제공하고 있다.

인공지능 분석을 통해 추천된 상품을 전화나 장문메시지(LMS) 등 비대면채널로 고객에게 권유 시, 즉시 가입한 고객이 기존보다 네 배 이상 증가했으며, 상담 후 일주일 이내 비대면채널 신규가입 건수도 상품군별로 12~26% 이상 증가했다.

또한 영업점 방문고객은 평소에 관심이 있었던 상품을 신속하게 추천받을 수 있어 고객 만족도 향상은 물론, 상담시간도 단축할 수 있게 됐다.

우리은행 관계자는 "고객의 다양한 정보와 행동패턴을 기반으로 빅데이터가 인공지능을 통해 정밀하게 분석해 고객이 필요로 하는 금융상품 정보만 효율적으로 전달할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 분석기법과 데이터를 더욱 정교화하고 고도화해 최적의 금융상품 추천으로 고객 만족도를 높여 나갈 것"이라고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr