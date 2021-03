위니아딤채 초저온 백신 냉동고, 식약처 인증 절차 앞둬

1월 개발 메디박스, 규격인증 마쳐

위니아딤채는 초저온 냉동고 '메디박스'의 백신 보관용 냉동고 규정인증을 마치고 식품의약품안전처 인증 절차만을 남겨두고 있다고 18일 밝혔다.

위니아딤채는 지난 1월 메디박스를 개발하고 상표 등록과 관련 기술 특허를 출원했다. 이 제품은 별도의 배터리팩으로 일정시간(3~4시간) 초저온 상태로 유통과 보관이 가능하다. 용량 90ℓ, 무게 65㎏의 소형에 냉동고 1대당 1만8000명분의 백신을 저장할 수 있도록 공간 활용성을 높였다.

또 영하 영하 80도부터 영상 10도까지 온도 설정이 가능해 초저온으로 운송·저장해야 하는 영국 화이자, 미국 모더나 백신뿐 아니라 상온 저장용까지 국내 접종이 예정된 모든 백신을 맞춤 저장할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

위니아딤채 관계자는 "코로나19백신을 보다 안전하고 빠르게 보급할 수 있는 초저온 냉동고 출시에 만전을 기해 국민의 건강과 안전을 책임지는 기업으로서 코로나 극복을 앞당기는데 힘을 보태겠다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr