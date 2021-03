롯데마트, 다양한 초신선 제품 선봬…“역시 신선식품은 오프라인”

[아시아경제 임춘한 기자] 대형마트들이 온라인몰과의 경쟁에서 우위를 점하기 위해 신선식품 경쟁력 강화에 사활을 걸고 있다.

18일 롯데마트는 2020년부터 ‘초신선 신선식품’이라는 테마를 내세우며 신선식품 경쟁력 극대화에 나섰다. 오프라인 매장이 이커머스와의 경쟁에서 우위를 점할 수 있는 유일한 돌파구가 신선식품이라고 판단했기 때문이다.

롯데마트는 2월부터 새벽에 수확해 오후에 매장에서 만날 수 있는 새벽딸기를 판매하고 있다. 해당 제품은 전년 대비 매출이 3배 이상 증가했다. 또한 3월부터는 전체 채소 중 30% 가량을 차지하는 잎채소까지 당일 수확, 당일 매장 입고 형태로 일부 점포에서 운영을 시작했고 추후 전 점으로 확대해 나갈 계획이다.

지난해 7월 선보인 초신선 계란은 아침에 지정 농장에서 수집한 계란을 선별해 세척, 포장을 거쳐 당일 오후 및 익일 오전에 매장에서 판매하며 입고 당일 판매되지 않은 제품은 전량 폐기를 원칙으로 운영하고 있다. 하지만 당일 입고된 제품들은 모두 당일 완판되며 현재까지 폐기율 0%를 기록했다. 매출도 꾸준히 늘며 2020년 7월 대비 2배 이상 증가했다.

롯데마트 관계자는 “당일 수확한 제품을 당일 매장에서 구입할 수 있다는 점은 오프라인 매장만의 강점으로 이를 활용해 대형마트의 경쟁력을 높일 수 있을 것으로 기대한다”며 “농가의 신선함을 매장에서 고객들이 느낄 수 있도록 관련 품목을 지속 늘려나갈 계획”이라고 말했다.

