[아시아경제 박병희 기자] 미국이 여러 차례 북한과 접촉을 시도했다는 사실을 북한측이 18일 확인했다.

주요 외신에 따르면 북한은 이날 조선중앙통신을 통해 미국이 이메일과 전화 메시지로 접촉을 시도했다고 밝혔다. 그러면서 북한은 미국의 '시간 끌기 속임수'(DELAYING-TIME TRICK), '값싼 속임수'에 대응할 필요가 없다고 여긴다고 덧붙였다.

북한은 미국이 군사훈련과 포괄적인 제재로 위협을 계속한다며 '강대강, 선대선', 즉 힘에는 힘, 선의에는 선의로 대응하겠다고 주장했다.

전날 토니 블링컨 미국 국무장관은 정의용 외교부 장관과 한미 외교장관회담 모두발언에서 "북한의 권위주의 정권이 자국민에 대해 계속해서 체계적이며 광범위한 학대를 자행하고 있다"라면서 북한 인권문제를 비판했다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr