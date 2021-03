무협, 유아용품 업계 해외진출 지원 화상 상담회 열어

[아시아경제 김흥순 기자] 한국무역협회는 17일 서울 코엑스에서 유아용품 화상 수출상담회를 개최했다. 국내 합계출산율이 0.84명까지 감소한 가운데 신생아 수 또한 27만여명으로 사상 최저를 기록하는 등 유아용품 내수시장 위축으로 어려움을 겪고 있는 업계의 해외 진출을 지원하기 위한 자리다.

무협은 산아제한 정책을 폐지할 것으로 예상되는 중국과, 계속해서 인구가 증가하고 있는 동남아시아 국가들을 유망시장으로 판단하고 해당국 바이어를 중점적으로 섭외했다.

상담회에는 중국, 인도네시아, 말레이시아 등 6개국 바이어 17개사가 참가해 영유아용 식품, 화장품, 젖병 및 치발기, 카시트 등 국내 유아용품 기업 25개와 수출 상담을 진행했다.

김현철 무역협회 글로벌마케팅본부장은 "출산율과 신생아 수 감소, 코로나19로 인한 관련 전시회 연기와 취소 등으로 업계의 어려움이 가중되면서 유아용품 수출도 덩달아 어려움을 겪고 있다"면서 "우리 기업들이 해외시장에서 새로운 돌파구를 찾을 수 있도록 지원 방안을 다각도로 고민하고 수출 회복에 총력을 기울이겠다"고 말했다.

