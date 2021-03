[아시아경제 금보령 기자] 미국 조지아주 애틀랜타에서 연쇄총격으로 한인 4명 등 총 8명이 사망한 사건에 대해 조 바이든 미국 대통령이 보고를 받았으며 연방수사국(FBI)이 본격 수사에 합류한 것으로 알려졌다.

17일(현지시간) 외신에 따르면 젠 사키 백악관 대변인은 성명에서 "대통령은 애틀랜타에서 발생한 끔찍한 총격에 대해 밤사이 보고를 받았다"며 "백악관은 (애틀랜타) 시장실과 연락을 취해왔으며 FBI와 계속 연락을 취해 나갈 것"이라고 밝혔다.

ABC 방송 제휴사인 애틀랜타 현지 WSB-TV 방송도 FBI가 수사에 들어갔다고 보도했다.

전일 애틀랜타에서는 한인들이 많이 밀집해 있는 지역에서 총격사건이 발생해 8명이 숨지고 1명이 다쳤다.

이번 사건의 용의자인 20대 백인 로버트 에런 롱은 경찰에 체포됐다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr