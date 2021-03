허성곤 김해시장, ‘꿈 응원 메시지’ 릴레이 캠페인 1호 참가

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 허성곤 경남 김해시장이 17일 아이들의 꿈을 응원하는 ‘1호 꿈 응원 메시지’를 굿네이버스 경남동부지부에 전달했다.

‘꿈 응원 메시지’는 김해에 소재한 굿네이버스 경남동부지부에서 진행하는 릴레이 캠페인으로 지역사회 내 저소득, 취약계층 아동들이 마음껏 꿈꿀 수 있도록 응원 메시지를 적어 아동들을 격려하는 캠페인이다.

동부지부는 제1호 꿈 지원단이 된 허성곤 시장을 비롯해 100인의 꿈 지원단을 위촉할 예정이다.

100인의 꿈 지원단은 아이들의 꿈을 응원하고 싶은 어른들과 꿈꾸길 원하는 아이들을 연결해 응원 메시지, 직업체험 기회 제공 등을 통해 희망과 미래를 선물하는 사업이다.

김은정 지부장은 “‘한 아이를 키우려면 한 마을이 필요하다’는 속담이 있다. 아이들의 꿈을 응원할 마음이 있는 따뜻한 어른 누구나 꿈 지원단 참여할 수 있으니 두 팔 벌려 함께 해달라”고 말했다.

허 시장은 이날 전달식에서“ ‘우리 아이들의 꿈을 응원합니다’라는 꿈 응원 1호 메시지를 통해 모든 아이가 건강하고 행복한 꿈을 꿀 수 있는 ‘아동친화도시 김해’ 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.

꿈 지원단 신청 문의는 굿네이버스 경남동부지부로 하면 된다.

