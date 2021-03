인도네시아 현지서 한국 잠수함 인도식

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]인도네시아 수라바야에 있는 국영 PAL조선소에서 '알루고로(Alugoro)' 잠수함 인도식이 열렸다.

17일 방위사업청에 따르면 이날 행사에는 강은호 방위사업청장, 무함마드 국방차관, 하디 통합군사령관, 유도 해군참모총장 등 현지 군 고위 관계자들이 참석했다.

1400t급 소형 잠수함인 알루고로함은 대우조선해양이 PAL조선소와 함께 2011년 인도네시아 국방부로부터 1차로 수주한 3척의 잠수함 중 마지막 함정이다.

대우조선해양 기술 이전 방식으로 현지에서 조립됐다. 앞서 1, 2번함은 2017년, 2018년 국내에서 건조돼 인도네시아 해군에 인도된 바 있다. 대우조선해양은 이번 1차 사업과 별개로 4∼6번함 건조를 위한 2차 사업도 수주한 상황이지만, 인도네시아가 현재까지 계약금 납입을 하지 않아 2차 사업은 별다른 진척이 없는 것으로 알려졌다.

한편, 방사청은 사전 보도자료에서 현지 고위 인사들과 양국 간 방산협력에 대해 폭넓은 의견을 교환했다고 밝혀 인도네시아 정부의 한국형 전투기(KF-X) 분담금 연체 관련 논의가 이뤄졌을지 주목된다. 인도네시아는 KF-X 총사업비의 약 20%에 해당하는 1조7338억 원을 개발 단계별 분담하는 방식으로 공동개발에 참여했다. 그러나 경제난 등을 이유로 2월 현재까지 내야 하는 8316억 원 가운데 6044억 원 가량을 납부하지 않으면서 사업 차질 우려가 제기되고 있다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr