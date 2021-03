이준석 "김종인이 민주당 엑스맨? 야권 A급 엑스맨은 안철수"

[아시아경제 강주희 기자] 이준석 전 국민의힘 최고위원이 17일 안철수 국민의당 서울시장 후보를 겨냥해 "A급 엑스맨"이라고 비난했다. 앞서 국민의당이 김종인 국민의힘 비상대책위원장을 겨냥해 "민주당에서 보낸 엑스맨"이라고 표현한 것에 대한 반박이다.

이 전 최고위원은 이날 자신의 페이스북에 "당 대표 입장에서 할 말을 하는 김종인 위원장보다는 실제로 2018년에 단일화 거부하면서 서울시장에 출마했던 분이 야권 전체로 봐서는 A급 엑스맨에 가깝다"며 안 후보를 우회적으로 비판했다.

그러면서 "정작 과거에는 문재인-안철수, 안철수-박원순 단일화는 했었으니 여권에는 협조적이었다"고 말했다.

앞서 안혜진 국민의당 대변인은 이날 YTN라디오 '황보선의 출발 새아침'과 인터뷰에서 최근 김 위원장이 안 후보를 '토론도 못 하는 사람'이라고 비난한 것을 두고 "세간에서는 (김 위원장) 더불어민주당에서 보낸 엑스맨이 아니냐고 의구심을 표현한다"고 비꼬았다.

안 대변인은 이어 "김종인 위원장은 안철수 국민의당 서울시장 후보에 대해서만 혹독할 정도의 비난을 거침없이 쏟아내 왔다"며 "국민들께서는 서로 헐뜯고 물어뜯는 네거티브 발언을 일삼는 정치인들에게 신물이 나 있다. 정권 교체를 열망하는 국민 입장에서는 자칫 이적행위로도 볼 수 있다"고 지적했다.

한편, 김 위원장과 안 후보는 최근 서울시장 보궐선거 야권 후보 단일화 문제를 놓고 설전을 벌였다. 김 위원장은 지난 15일 여의도 중앙당사에서 열린 선거대책위원회 회의에서 안 후보를 겨냥해 "토론도 제대로 할 수 없는 사람은 후보가 될 수 없다"고 비판한 바 있다.

이에 안 후보는 같은 날 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에서 "오세훈 국민의힘 후보 뒤에 '상왕'이 있는 것은 아닌가 생각한다"고 맞불을 놨다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr