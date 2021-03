삼성전자, 제52기 정기 주주총회 개최…첫 온라인 중계

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,300 전일대비 500 등락률 -0.60% 거래량 2,815,205 전일가 82,800 2021.03.17 09:56 장중(20분지연) 관련기사 한샘, 삼성과 손잡고…가전·리모델링 원스톱 '스마트패키지' 출시삼성, 美5G 속도평가서 1등…애플과 희비연기금 돌아왔나…넉달 만의 연속 순매수에 코스피 3060 안착 close 가 17일 경기 수원컨벤션센터에서 '제52기 정기 주주총회'를 개최했다.

이날 주주총회에는 주주, 기관투자자, 김기남 대표이사(부회장), 김현석 대표이사(사장), 고동진 대표이사(사장) 등이 참석했다. 안건은 ▲재무제표 승인 ▲사내/사외이사 선임 ▲감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 ▲이사 보수한도 승인의 건이 상정됐다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,300 전일대비 500 등락률 -0.60% 거래량 2,815,205 전일가 82,800 2021.03.17 09:56 장중(20분지연) 관련기사 한샘, 삼성과 손잡고…가전·리모델링 원스톱 '스마트패키지' 출시삼성, 美5G 속도평가서 1등…애플과 희비연기금 돌아왔나…넉달 만의 연속 순매수에 코스피 3060 안착 close 는 올해 처음으로 주주총회를 온라인으로 중계했으며 지난해에 이어 올해도 전자투표 제도를 도입했다.

김기남 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,300 전일대비 500 등락률 -0.60% 거래량 2,815,205 전일가 82,800 2021.03.17 09:56 장중(20분지연) 관련기사 한샘, 삼성과 손잡고…가전·리모델링 원스톱 '스마트패키지' 출시삼성, 美5G 속도평가서 1등…애플과 희비연기금 돌아왔나…넉달 만의 연속 순매수에 코스피 3060 안착 close 대표이사(부회장)는 인사말을 통해 "지난해 코로나19 팬데믹 등 어려운 경영여건 속에서도 임직원과 협력사를 포함한 모든 분들의 헌신과 노력에 힘입어 연결 기준 매출 237조원, 영업이익 36조원이라는 견조한 실적을 달성했다"고 말했다. 김 부회장은 "반도체(DS) 부문은 메모리 사업에서 차별화된 고용량 제품 등의 판매 확대로 반도체 시장의 리더십을 더욱 공고히 했으며, 시스템 반도체 사업은 극자외선(EUV) 공정의 양산 확대 등 미래 성장 기반을 다졌다"고 설명했다.

또 세트 사업과 관련해 김 부회장은 "소비자가전(CE) 부문은 새로운 QLED TV, 비스포크 가전 등을 선보이며 프리미엄 리더십을 굳건히 했고, IM부문은 첨단 기술을 탑재한 플래그십 스마트폰, 혁신적인 폴더블폰을 출시하며 시장을 선도했다"고 밝혔다. 김 부회장은 "이를 통해 2020년 회사의 브랜드 가치는 인터브랜드사 평가 기준 623억달러로 글로벌 5위를 달성했다"고 덧붙였다.

김 부회장은 이어 "주주환원 약속을 성실히 이행하기 위해 지난 3년동안 정기 배당으로 총 28조9000억원을 지급하고 잔여 재원 10조7000억원을 특별 배당 성격으로 2020년 정기 배당에 더해 지급하기로 했다"면서 "향후 2021년부터 2023년까지 3년동안 정기 배당 규모는 연간 9조8000억원으로 상향했고, 매년 잉여현금흐름의 50% 범위 내에서 정기 배당을 초과하는 잔여 재원이 발생할 경우 일부 조기 환원을 검토할 예정"이라고 밝혔다.

김 부회장은 또 "회사는 지속가능한 성장을 위해 에너지 효율 개선, 유해물질 저감 등 환경 개선을 위한 다양한 활동을 전개하고 있다"면서 "삼성 드림클래스, 청년 소프트웨어 아카데미 등을 통해 많은 청소년들이 양질의 교육을 받을 수 있도록 지원하는 등 사회적 책임도 게을리 하지 않고 있다"고 말했다. 그는 "코로나19로 어려움을 겪고 있는 협력회사에 경영안정 자금과 물류비용 등을 제공했으며, 마스크·진단키트·백신용 주사기 제조업체 지원과 코로나 치유를 위해 회사의 연수원을 제공하는 등 상생을 통해 위기를 극복하고자 노력했다"면서 "별도의 독립 조직으로 삼성 준법감시위원회를 설치해 준법경영을 더욱 강화하기 위한 노력도 기울이고 있다"고 강조했다.

아울러 김 부회장은 "한 단계 더 도약하기 위해 5G, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 클라우드, 시큐리티 등 미래 역량을 준비하고 자율적인 준법문화의 정착을 통해 신뢰받는 100년 기업의 기틀을 마련할 것"이라고 말했다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,300 전일대비 500 등락률 -0.60% 거래량 2,815,205 전일가 82,800 2021.03.17 09:56 장중(20분지연) 관련기사 한샘, 삼성과 손잡고…가전·리모델링 원스톱 '스마트패키지' 출시삼성, 美5G 속도평가서 1등…애플과 희비연기금 돌아왔나…넉달 만의 연속 순매수에 코스피 3060 안착 close 는 의안 상정에 앞서 DS부문장 김기남 부회장, CE부문장 김현석 사장, IM부문장 고동진 사장이 나와 각 사업부문별 경영현황에 대해 설명하고, 참석한 주주들과 온라인 중계 시청 주주들의 질문에 답변했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr